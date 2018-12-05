Украина стала второй в Европе по темпам роста электронной коммерции

Рынок электронной коммерции в мире растет со скоростью 23-25% в год.

Украина занимает второе место по темпам роста электронной коммерции в Европе, что свидетельствует о значительном потенциале рынка.

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Такие данные содержатся в отчете Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO), являющегося независимым консультативным учреждением по регуляторной политике в Украине и финансируемым Евросоюзом, который был презентован на круглом столе.

В частности, в ходе мероприятия руководитель сектора IT-Telecom BRDO Александр Кубраков сообщил, что BRDO оценивает рост объемов рынка e-commerce в Украине в более чем на 30% ежегодно, несмотря на отставание Украины по другим важным позициям. В частности, речь идет о том, что наша страна занимает низкие позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса, предпоследнее место в Европе по ВВП на душу населения, последнее место - по уровню проникновения интернета, а также отстает на 10-20% от соседних стран по уровню проникновения банковских карт.

«Рынок электронной коммерции в мире растет со скоростью 23-25% в год. В Украине эти темпы намного выше - около 30% в год", - отметил эксперт.

В отчете говорится, что подобные темпы роста рынка e-commerce в Украине могут сохраняться еще длительное время, так как доля онлайн-продаж в розничной торговле в Украине в 2017 году составила 3,2% ( против 2,5% в 2016 году), тогда как в Европе в среднем этот показатель составил 8,8%, в Великобритании - 17,8%.