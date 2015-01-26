Минэкономразвития хочет отменить разрешения на реэкспорт

18:43, 26 января 2015
Финансы
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Министерство экономического развития и торговли намерено упростить реэкспорт товаров из таможенной территории Украины путем отмены обязательных разрешений.

Фото УНИАН

 

Соответствующий законопроект размещен на сайте ведомства.

Выдача разрешений на реэкспорт регламентирована приказом Минэкономразвития от 2004 года и осуществляется ведомством в обязательном порядке в случаях, когда товар импортируется в Украину с целью его дальнейшего экспорта в другие страны.

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Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является снижение уровня регуляторного давления на бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговки планирует отменить лицензирование экспорта и импорта алкоголя и табачных изделий.

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