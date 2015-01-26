Минэкономразвития хочет отменить разрешения на реэкспорт

Соответствующий законопроект размещен на сайте ведомства.

Выдача разрешений на реэкспорт регламентирована приказом Минэкономразвития от 2004 года и осуществляется ведомством в обязательном порядке в случаях, когда товар импортируется в Украину с целью его дальнейшего экспорта в другие страны.

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Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является снижение уровня регуляторного давления на бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговки планирует отменить лицензирование экспорта и импорта алкоголя и табачных изделий.