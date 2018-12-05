В НБУ сообщили, когда «Ощадбанк» сможет начать взыскание компенсации с России за оккупацию Крыма

Напомним, РФ не признала решение арбитража по иску "Ощадбанка".

Государственный "Ощадбанк" сможет взыскать с России $1,3 млрд компенсации за ущерб, нанесенный в результате аннексии Крыма, после прохождения определенных юридических процедур.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в эфире Радио НВ, передает «Новое время».

"Россия не признает этого решения, как и другие решения, принятые в пользу Украины. Поэтому, чтобы получить эти деньги, «Ощадбанку» нужно вместе со своими юридическими советниками пройти определенные юридические процедуры. Мировая практика, юридическая, имеет определенные инструменты в виде арестов и др., но для этого надо пройти еще целый ряд юридических процедур, чтобы можно было заниматься взысканием", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного «Ощадбанка» 1,3 млрд долл. в качестве компенсации убытков в результате аннексии Крыма. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон, при этом стороны обязаны выполнять решение без промедления.

При этом Минюст России заявил, что РФ не признает решение арбитража по иску "Ощадбанка".

В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

«Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.