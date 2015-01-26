Нацбанк ограничит расчеты залоговыми облигациями по кредитам рефинансирования

Об этом говорится в постановлении НБУ от 22 января №47, опубликованном на сайте регулятора.

Национальный банк для поддержки ликвидности банков предоставляет им кредиты рефинансирования, в том числе через постоянно действующую линию кредитов «овернайт» под залог государственных облигаций.

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Согласно постановлению, расчеты в ценных бумагах по сделкам с бумагами, находящимися в залоге по предоставленным Нацбанком кредитам рефинансирования, по которому наступил срок погашения, будут осуществляться депозитарными учреждениями исключительно на основании распоряжений НБУ.

Нацбанк объясняет свое решение необходимостью получить безусловное и преимущественное право удовлетворять свои требования к банкам – получателям рефинансирования, в том числе получить возможность как брокеру - управляющему счетом в ценных бумагах банка-должника продавать залоговые бумаги.

Постановление вступает в силу на следующий день после публикации - с 27 января.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде заявила, что львиная доля кредитов рефинансирования выдана Нацбанком в 2008-2013 годах и до сих пор не возвращена банками. По ее словам, остаток по кредитам рефинансирования, выданным НБУ за всю историю независимой Украины, на сегодня составляет 110 млрд грн, или 7% ВВП, в том числе рыночные кредиты под залог ОВГЗ составляют 14 млрд грн.

Также она заявила, что не исключает, что рефинансирование банков может усугублять девальвацию.