Российский рубль упал ниже 66 за доллар
19:52, 26 января 2015Финансы
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Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 17.15 в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов на 1,91 руб. и составил 66,14 руб.
REUTERS
Курс евро поднялся на 2,55 руб., до 74,64 руб, передает ТАСС.
По мнению аналитика ФГ БКС Ивана Копейкина, в ближайшее время курс доллара может вырасти до 69 руб.
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"Налоговый период постепенно подходит к концу, ближе к концу недели S&P может снизить кредитный рейтинг РФ, а в феврале российским компаниям придется погашать более $15 млрд по внешним заимствованиям, что явно не играет на стороне покупателей рубля в данный момент. Поэтому в ближайшие дни мы, вероятно, увидим продолжение снижения российской валюты", - считает эксперт.
Ранее УНИАН сообщал, что российский рубль падает из-за опасений новых санкций.
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