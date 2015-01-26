Российский рубль упал ниже 66 за доллар

Курс евро поднялся на 2,55 руб., до 74,64 руб, передает ТАСС.

По мнению аналитика ФГ БКС Ивана Копейкина, в ближайшее время курс доллара может вырасти до 69 руб.

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"Налоговый период постепенно подходит к концу, ближе к концу недели S&P может снизить кредитный рейтинг РФ, а в феврале российским компаниям придется погашать более $15 млрд по внешним заимствованиям, что явно не играет на стороне покупателей рубля в данный момент. Поэтому в ближайшие дни мы, вероятно, увидим продолжение снижения российской валюты", - считает эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что российский рубль падает из-за опасений новых санкций.