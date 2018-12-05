Из "Укркосмоса" похитили $8 миллионов, что сорвало запуск первого украинского спутника «Лыбидь»

В течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, с помощью которой вывели за границу и легализовали 8 млн 245 тыс. долларов, предназначенных для строительства ракеты-носителя на «Южмаше».

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении двум лицам, которые предположительно причастны к причинению ущерба ГП «Укркосмос» на сумму 8 млн 245 тыс. долларов.

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Как сообщили в пресс-службе НАБУ, один из них, бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч.3 ст. 209 УК Украины.

"Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 млн 245 тыс. долларов, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО «Южмаш». В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Детективы НАБУ проверяют причастность других лиц к причинению ущерба ГП «Укркосмос».

Справка УНИАН. В 2009 году Государственное космическое агентство Украины и канадская MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника Национальной спутниковой системы связи (НССС) «Лыбидь». MDA выступает главным подрядчиком по созданию системы. Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом 254,6 млн долларов. Первоначально запуск «Лыбеди» был намечен на 2012 год, однако сроки запуска неоднократно сдвигались по техническим причинам.