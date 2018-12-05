Кабмин выделил по 100 тысяч гривень семьям пленных украинских моряков

Родственники военнопленных получат средства после уточнения всех персональных данных.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тыс. грн семьям украинских военных моряков, захваченных в плен российскими силовиками в Керченском проливе 25 ноября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания правительства сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Правительство приняло постановление, оно будет доработано в течение нескольких дней. Министерство обороны передаст персональные данные всех военнопленных ... После этого будет произведена выплата родственникам и близким или законным представителям", - сказал он.

Черныш уточнил, что предусмотрена единовременная выплата в размере по 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

4 декабря президент Петр Порошенко поручил Чернышу рассмотреть вопрос о предоставлении по 100 тыс. грн семьям захваченных в плен украинцев.

Президент также отметил, что дал поручение министру обороны Степану Полторак выделить каждой семье по 50 тыс. грн.