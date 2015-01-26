В Украине в декабре выросла задолженность по зарплатам

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, 83,4% долга (2,03 млрд грн) – это задолженность экономически активных предприятий.

По сравнению с показателем задолженности на 1 января 2014 года долги выросли в три раза.

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Наибольший объем задолженности в декабре 2014 года зафиксирован в промышленности – 1,37 млрд грн, из них половина – 627 млн грн – в добывающей промышленности. Наименьший объем задолженности – 2,1 млн грн – в сфере музейного дела. Задолженность в сфере здравоохранения составила 212 млн грн, образования – 188,2 млн грн.

В региональном разрезе наибольший объем долга в декабре был зафиксирован в Донецкой области – 1,18 млрд грн. Наименьший – в Черновицкой области – 3 млн грн.

Долги в Луганской области составили 364,5 млн грн, в Киевской - 126,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, общий показатель задолженности по зарплате в Украине на 1 января 2014 года составил 808,2 млн грн.

По данным Минфина ежегодный объем теневой заработной платы составляет порядка 200 млн грн.