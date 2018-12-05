Парубий подписал закон о госбюджете на 2019 год

Председатель Верховной Рады отметил, что госбюджет на 2019 год является бюджетом развития.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

Подписав закон, Парубий отметил: «Мы приняли этот бюджет, соблюдая все требования бюджетного законодательства - до 1 декабря».

По его словам, «это гарантирует, в первую очередь, уверенность каждого украинца, что в новый год мы войдем со сбалансированным бюджетом».

«И это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров», - подчеркнул Парубий.

Председатель Верховной Рады также отметил, что «это бюджет развития и роста».

«Но, по-моему, главное - что, как и в предыдущие четыре года, - это бюджет, в первую очередь, укрепление обороны и безопасности нашего государства», - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.