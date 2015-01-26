S&P понизило рейтинг России до "спекулятивного" уровня BB+

Об этом пишет ТАСС.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s понизило кредитный рейтинг РФ до спекулятивного уровня BB+ с BBB-, прогноз "негативный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 67 рублей на фоне решения S&P.

Читайте такжеЦентробанку РФ не понравились последние рейтинги российских банков, и он решил использовать прошлогодниеРанее, 16 января, международное рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций РФ на одну ступень - с Baa2 до Baa3. Краткосрочный кредитный рейтинг был понижен до уровня P-3 с P-2. Оба рейтинга были поставлены на пересмотр с возможностью понижения.

Ваа3 является самым низким рейтингом в категории, которую инвесторы обозначают как "инвестиционную". Следующая ступень в методологии Moody`s - "Ва1" - относится к "спекулятивному" уровню.

9 января международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с BBB до BBB- - с "негативным" прогнозом.