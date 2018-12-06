В Минфине похвастались ростом доходов местных бюджетов

Доходы местных бюджетов Украины в январе-ноябре выросли на 22,5%.

Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 22,5%, или на 39,023 миллиарда гривень - до 212,531 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 257,715 миллиарда гривень, что составляет 96,9% от предусмотренных росписью ассигнований.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 31% - до 192 миллиардов гривень.