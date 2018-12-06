В Минфине похвастались ростом доходов местных бюджетов
09:01, 06 декабря 2018Финансы
17 0
Доходы местных бюджетов Украины в январе-ноябре выросли на 22,5%.
Доходы местных бюджетов Украины выросли почти на 23% / фото УНИАН
Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 22,5%, или на 39,023 миллиарда гривень - до 212,531 миллиарда гривень.
Читайте такжеДоходы местных бюджетов в 2019 году вырастут до 290 миллиардов – Зубко
Как сообщается на сайте Министерства финансов, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 257,715 миллиарда гривень, что составляет 96,9% от предусмотренных росписью ассигнований.
Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 31% - до 192 миллиардов гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter