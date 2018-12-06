Гендиректор УНЛ Бочковский: «Вместе с партнерами из IGT мы готовы модернизировать рынок лотерей»

«Украинская национальная лотерея» совместно с партнерами – ведущей мировой компанией IGT готовы переоснащать отечественный лотерейный рынок. Об этом в интервью изданию «Деньги» заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

«Мы и наши партнеры готовы к этому хоть сейчас. Однако, как и в других странах, любые инновации сталкиваются с законодательным регулированием. Все будет зависеть от того, как скоро Кабинет Министров утвердит лицензионные условия регулирования лотерейной деятельности и насколько они будут ограничивать способы проведения лотерей», - заявил он.

Как отметил Бочковский, корпорация IGT - единственная компания в мире, которая может предложить полный спектр лотерейных игр, технологий и сервиса.

На Всемирном лотерейном саммите 2018, который недавно завершился в Буэнос-Айресе, стенд IGT был организован, исходя из концепции «Будущее связанной игры» (The Future of Connected Play). Она предполагает возможность для игрока продолжать игру в собственном доме, на ходу, в транспорте, в пункте ритейла, в социальных сетях, то есть там, где игроку удобно и когда ему удобно используя единую платформу.

«Это включает в себя связанный безналичный и безбумажный опыт игры, полностью цифровой сервис в розничных пунктах распространения, а также персонализированный опыт покупателя с использованием цифровой и интерактивной рекламы. Все это возможно на основе интеллектуальной обработки данных поведения игрока. Например, в пункте продажи искусственный интеллект на основании анализа внешности может посоветовать лотерею для игрока, исходя из опыта игры людей с подобными характеристиками», - рассказал Бочковский.

Благодаря этой концепции, после выхода из пункта продажи, можно продолжить игру на мобильном устройстве или через мессенджеры, поскольку данные об игровой сессии сохраняются в системе. Продолжать игру можно в общественном транспорте, например, в метро или в местах со слабой связью с интернет, поскольку используются технологии кэширования данных. Начать игру можно просто увидев рекламу, печатную или видео, отсканировав QR-код. Бумажные мгновенные лотереи предлагают игру с использованием дополненной реальности (AR), при которой розыгрыш можно осуществить с 3-D анимацией для мобильных устройств и проиграть розыгрыш еще раз, чтобы показать друзьям удачный момент.

«Конечно, фундаментальным принципом в такой игре будущего остается концепция Ответственной Игры, что является ключевым правилом проведения лотерей. Поскольку вся информация об игре хранится в единой базе данных, анализ данных позволяет выявить риски чрезмерной игры и установить лимиты игры, или вовремя предупреждать о соответствующих рисках», - подчеркнул Бочковский.