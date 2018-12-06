Международные резервы Украины в ноябре выросли до $17,7 миллиарда

Объем резервов вырос благодаря привлечению средств правительством и покупке валюты на межбанковском рынке.

Международные резервы Украины за ноябрь выросли на 5,8%, или 975 миллионов долларов, и составили 17,712 миллиарда долларов по состоянию на 1 декабря 2018 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, объем резервов вырос благодаря привлечению средств правительством и покупке валюты на межбанковском рынке.

Так, правительство получило 2 миллиарда долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 миллиона долларов от продажи облигаций внутреннего госзайма.

При этом платежи по госдолгу были ниже поступлений от продажи государственных ценных бумаг. Правительство досрочно погасило краткосрочные еврооблигации на 725 миллионов долларов. Также правительство и Нацбанк уплатили в пользу Международного валютного фонда 439,1 миллиона долларов. Другие долговые платежи правительства составили 238,2 миллиона долларов.

Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в ноябре обеспечила пополнение резервов на 232,8 миллиона долларов.

Кроме того, на объем резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов в сумме 50,4 миллиона долларов.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ухудшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 19,2 миллиарда долларов с 20,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.