Чистая прибыль Microsoft снизилась на $700 миллионов

Чистая прибыль Microsoft в IV квартале 2014 года сократилась на 10% и составила порядка $5,9 млрд. Годом ранее данный показатель был зафиксирован на уровне $6,6 млрд.

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на сообщение компании.

Выручка корпорации в отчетном периоде увеличилась на 8%, до $26,5 млрд. Операционная прибыль cоставила $7,7 млрд. По итогам IV квартала 2013 года данный показатель был зафиксирован на уровне $7,9 млрд.

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