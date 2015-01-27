Задержанный в США россиянин может оказаться замглавы офиса ВЭБа в Нью-Йорке

Фамилия и имя задержанного в США гражданина РФ Евгения Бурякова совпадают с именем заместителя представителя Внешэкономбанка (ВЭБа) в Нью-Йорке, следует из информации на сайте госкорпорации, сообщает РИА Новости.

Внешэкономбанк (ВЭБ) пока не комментирует информацию о том, что задержанный в США гражданин РФ Евгений Буряков мог занимать должность заместителя представителя ВЭБа в Нью-Йорке.

Как следует из раздела контактов зарубежных представительств ВЭБа на его официальном сайте, в представительстве госкорпорации в США на должности заместителя представителя работает Евгений Евгеньевич Буряков. РИА Новости пока не располагают комментарием госкорпорации.

Читайте такжеВ США рассказали о трех российских шпионах, одного из которых удалось арестоватьОб аресте россиянина стало известно в понедельник после того, как прокуратура южного федерального округа Нью-Йорка выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось, что гражданин России, банковский сотрудник Евгений Буряков был арестован в нью-йоркском районе Бронкс по обвинению в сговоре с целью шпионажа в пользу РФ.

Власти США обвинили также граждан РФ Игоря Спорышева и Виктора Подобного в том, что они вместе с Буряковым якобы были агентами Службы внешней разведки России. В обвинительном заключении говорится, что Буряков выяснял на конференции в неназванной стране настроения по покупке российских самолетов.