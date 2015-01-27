Рубль сегодня с утра приходит в себя после вчерашнего обвала

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов на 1,54 рубля и составил 67,25 рубля по состоянию на 10:15 мск.

Об этом пишет ТАСС.

Курс евро упал на 1,65 рубля до 75,6 рубля.

Читайте такжеBloomberg: Путин теряет поддержку олигархов из-за конфликта в Украине и падения рубляРубль восстанавливается после падения в ходе валютных торгов на вечерней сессии Московской биржи 26 января, когда на фоне решения агентства S&P понизить рейтинг РФ до спекулятивного уровня BB+ курс доллара вырастал с 66,4 рубля до 69, 29 рубля, а евро - с 74,9 рубля до 77,89 рубля.