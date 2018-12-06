США могут отключить Россию от SWIFT из-за Украины - Волкер

Кроме того, европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Спецпредставитель США Курт Волкер / REUTERS

Российскую Федерацию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

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Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на интервью спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

"Люди называют это "ядерной" опцией. Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников", – заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что SWIFT регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.

"В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот", – подчеркнул Волкер.

Кроме того, европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. По словам Волкера, с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.

"США хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на Россию и прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения", – резюмировал спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Российские оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".