Доллар и евро опустились ниже психологических отметок
В четверг, 6 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,87/27,89 грн/долл.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,60/31,62 грн/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8815 грн/долл.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2797.5656 (5 декабря – 2812.5926)
100 EUR – 3176.3560 (5 декабря – 3208.8869)
Как сообащл УНИАН, в среду, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,97/27,98 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,68/31,69 грн/евро.