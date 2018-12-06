Застряли в "тени": почему бизнес не хочет становиться "белым"

Уже который год Украина борется с "теневой" экономикой. Правительство принимает массу мер, Верховная Рада выдает на-гора вроде бы существенные законы, но ситуация не меняется к лучшему. УНИАН разбирался, почему бизнес упорно не хочет становиться "белым".

«Теневая» экономика – извечная проблема Украины. Из года в год ей объявляют войну, но пока безуспешно. Особенно ярко она выражается на рынке занятости: зарплата в конвертах, неофициальная трудоустроенность, как результат – миллиардные потери бюджета и незащищенность самих украинцев.

Некоторые подвижки в улучшении ситуации все же есть. По крайней мере, согласно данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2018-го уровень «теневой» экономики сократился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3 процентных пункта - до 32% от объема официального ВВП. Но это вряд ли можно считать успехом – то есть, на сегодня «тень» сократилась настолько, что «в подполье» треть экономики страны находится!

Тем не менее, первый вице-премьер-министр, министр экономразвития и торговли Степан Кубив считает это большим прогрессом. По его словам, сейчас украинские предприниматели активно инвестируют в отечественный бизнес и выходят из «тени».

«Это – большой прогресс по сравнению с пиком «теневой» экономики, который пришелся на 2013-2014 годы. С тех пор «теневая» экономика сократилась на 11 процентных пунктов», - оптимистично насчитал Кубив.

Увы, такая благая весть как-то не совпадает с другими данными, причем, из отчетности подчиненного Кубиву же Минэкономразвития. К примеру, по итогам 2017 года ведомство сообщило, что уровень теневой экономики в стране снизился на 4 процентных пункта - до 31% ВВП. Но уже в феврале 2018-го этот показатель несколько подкорректировали – до 33% ВВП. В первом квартале 2018 года, по подсчетам МЭРТ, «теневая» экономика составляла 37% от ВВП.

Эти путанные цифры (наверное, трудно оценить то, что находится вне правового поля) разнятся и с оценками международных институтов. К чьим выводам, мягко говоря, доверия больше, чем к нашим чиновникам. Так, Международный валютный фонд считает, что средний уровень теневой экономики в Украине составляет почти 45%. Тогда как в развитых странах – США, Германии, Нидерландах, Японии, Швейцарии, Сингапуре – этот показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (да и структура «теневого» ВВП в этих странах другая – в большинстве своем, это оборот запрещенных товаров, с которого в принципе нельзя изымать налоги, и труд нелегальных мигрантов).

Мнение отечественных независимых экспертов тоже не совпадает с данными профильного ведомства. Удручающую статистику приводит «Центр экономической стратегии» - ежегодные бюджетные потери Украины от «теневой» занятости составляют около 6 миллиардов долларов, а примерно 50% бизнеса – в «тени».

«Мы видим, что из 16 миллионов человек официально занятого населения, 2,6 миллиона работают или как физические лица-предприниматели, хотя на деле являются занятыми, или получают зарплату в конвертах. Если говорить о проценте занятых, которые получают зарплату в конвертах, то это приблизительно каждый третий. Еще примерно 23% работающего населения работают полностью неформально, то есть официально они не получают вообще ничего», - заявила исполнительный директор Центра Мария Репко.

По ее словам, от теневой занятости страдают как бюджеты – из-за недополученного налога на доходы физических лиц – так и Пенсионный фонд, в который не поступает единый социальный взнос.

Эти оценки, кстати, частично подтверждает и неутешительная официальная статистика. По данным Госстата, 8 из 26 миллионов работающих украинцев сегодня получают зарплату в конвертах. А, по данным Госслужбы занятости, каждый третий работник – или около 5 млн человек – работают нелегально.

Логично, что на происходящее не могло не отреагировать правительство, объявив «войну тени» именно в части трудовой занятости. Кабинет министров принял соответствующее распоряжение, которым вводятся спецпроверки бизнеса и «разъяснительная работа» в предпринимательской среде. Штрафов уже выписано немерено, тысячи трудовых нелегалов зафиксированы. Тем не менее, ситуация не становится лучше. Ни для государства, ни для нашей общей экономики, ни, тем более, для оштрафованных.

В отчете Специального комитета экспертов Совета Европы было отмечено, что «Украина стоит перед значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество».

Эксперты считают, что метод решения проблемы вывода из «тени» бизнеса путем проверок лишь подстегнет рост коррупции в стране. «Отбелить» экономику не удастся без стимулирующих факторов, ужесточение санкций лишь подхлестнет рост объема «подпольщиков». То есть, кнут тут не сработает. Нужен пряник.

Проверки не работают без стимулов

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что главная причина роста «теневой» экономики – превышение полномочий контролирующих органов. Во всех цивилизованных странах есть некий баланс: с одной стороны – государство помогает бизнесу, с другой – вводит санкции за злоупотребления. В Украине этот баланс перекошен в сторону запугивания бизнеса (с целью получения от предпринимателей взяток контролерами).

«Предпринимателей больше пугают различными санкциями, чем поощряют заниматься бизнесом. До тех пор, пока будет сохраняться такой перекос, сохранится и ситуация с «теневой» экономикой. Есть добросовестные налогоплательщики, которые могут допустить в отчетности какую-любо случайную ошибку, а есть недобросовестные, злостные уклонители от налогов. У нас ответственность добросовестных плательщиков намного больше, чем уклонителей. После ряда проверок такой добросовестный бизнесмен задумывается над тем, зачем же он работает «в чистую». Это – ответная реакция на излишнее давление. Бизнес должен чувствовать поддержку и понимать ответственность, если ты не оправдаешь эту самую поддержку. В Украине пока ничего не делается для того, чтобы выход из «тени» проходил на позитиве. И пугать бизнес уже не получается, так как многие задумываются над тем, чтобы не работать здесь совсем», - отметила эксперт.

По ее словам, меры Кабмина по сокращению «теневой» экономики в сфере занятости – особенно, неподъемные санкции в отношении бизнеса – действенны лишь отчасти, преимущественно это играет и на негатив.

«Рейды с проверками делают свое дело, но это – только одна сторона медали. Нужны стимулы. К примеру, в США очень многие бизнес-составляющие отведены в сферу добросовестности субъектов хозяйствования. Существует, безусловно, и уголовная ответственность за уход в «тень», что действенно в большинстве стран ЕС. Но система устроена так, что если уклоняешься от налогов, то потом не можешь оформить кредит в банке, арендовать недвижимость, а также заявить о компенсации налогов. То есть, сам себе этой «тенью» бизнес сделает только хуже. В США, если доход составляет до 40 тысяч долларов в год, ты имеешь право на компенсацию налогов. Таким образом, если гражданин платит налоги, тратит свои средства, то он имеет право на их возврат. Поэтому любое физическое лицо заинтересовано быть официально оформленным на работу. В Украине Налоговый кодекс в этой части несправедлив. Допустим, человек зарабатывает 10 тысяч гривен, а арендует квартиру за 5 тысяч. В любой цивилизованной стране он имеет право заявить на возврат своего налога, если более 50% его зарплаты идет на оплату жизнедеятельности, причем, если он может все документально подтвердить. У нас уравниловка – зарабатываешь 10 тысяч и арендуешь жилье, или получаешь такую же сумму, но живешь в своей квартире, – все одинаково. Это касается и бизнеса. Все на равных облагаются налогом, и никакого возврата нет. Плюс, карательная система вместо стимулирующей. Отсюда и недоверие государству, которое подводило не один раз. Постоянно изменяющиеся правила налогообложения также создают дополнительный фактор неуверенности. В первую очередь, должны быть стимулирующие действия государства, которые повысят к нему доверие и выведут бизнес из «тени»», - подчеркнула Томашевская.

По ее мнению, сегодняшнее отношение государства к бизнесу – у тебя есть деньги, вот, за твой счет мы и пополним бюджет, но при этом никаких льгот взамен.

Более того, украинские фискальные органы специально создают условия для совершения невольных нарушений предпринимателями, чтобы выполнять свой (кстати, абсолютно «теневой» и незаконный) план по штрафам. Например, представители малого и среднего бизнеса не могут понять, зачем фискальные службы регулярно меняют счета, на которые нужно перечислять налоги. Не отследив изменение номера счета и заплатив – вовремя и честно – налоги на старый счет налоговой, бизнесмен получает штраф за несвоевременную уплату сборов – так как на новом счету фискалы денег «не видят».

Беззащитная собственность

Координатор Общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак резюмирует: ««Теневая» экономика ощущает себя неплохо. Ее объем тяжело высчитать, на то она и теневая. Но уровень потребления, показатель благосостояния граждан, говорит о том, что ее доля очень существенна. Жесткое отношение государства к нелегальному трудоустройству, нынешние проверки и деятельность «трудовых» спецкомиссий, которые имеют большие полномочия для штрафования компаний-нарушителей – только во вред. Все эти меры, традиционно, у нас решаются путем взяток. «Теневая» экономика заточена именно на это, а не на судебное, правовое разрешение вопросов».

Он согласен с утверждением, что, в целом, «теневая» экономика растет только потому, что у государственной машины нет стимулирующих мер для отказа от нее. В первую очередь – отсутствие эффективной правовой и судебной системы, защиты права собственности. Ведь, например, хоть у вовлеченных в «теневую» экономику людей возможность обращения в суд для решения каких-нибудь споров и нивелирована (по сравнению с легально работающими), они себя «утешают» тем, что, будь ты самым честным в стране налогоплательщиком, суд вряд ли тебя защитит. По мнению граждан (судя по результатам последних соцопросов), в судебной системе все решается за деньги, а не по закону и справедливости.

«Нет доверия и к правоохранительным органам, которые, чаще, могут прикрыть бизнес, чем ему помочь. Именно в таких условиях растут преимущества «теневой» экономики. К примеру, не нужно получать большое количество лицензий. Так работает большинство мелких торговых точек, которые продают алкоголь или табак без разрешений, за счет взяток контролирующим органам. К тому же, не нужно выполнять массу стандартов. Поэтому увеличивается масштаб «теневой» экономики. К сожалению, очень мало делается в Украине для того, чтобы «белая» экономика становилась более привлекательной для бизнеса. Наоборот, сейчас бизнес из «белой» экономики переходит – либо частично, либо полностью – в «теневую». Предприниматель видит, что так эффективней вести деятельность. То есть, малый и средний бизнес (у крупного бизнеса несколько иные правила) не заинтересован в выходе из «тени», нет соответствующих стимулов. А государством только жесткие меры применяются. Необходимо же сделать реальной защищенность права собственности, в том числе на недвижимость, патенты, лицензии, аренду. В Украине этого – нет, через суд или правоохранительные органы, которые и являются самой большой угрозой для бизнеса, добиться защиты нельзя из-за высокой коррумпированности. Бизнесмен не защищен государством, не работает дерегуляция. В цивилизованных странах судебная система, полиция и регуляторы работают иначе, там права бизнеса защищены и все законы соблюдаются большинством. Поэтому наш бизнес, если не уходит в «тень», то на Запад и бежит. Для исправления ситуация, к сожалению, делается очень мало», - сетует Козак.

Доставайте уже пряник

По словам главы Совета Национального банка Богдана Данилишина, многим работодателям, что вполне очевидно, выгоднее осуществлять деятельность неофициально – экономия на налогах и отчислениях получается существенная. Для выхода экономики из «тени» нужно снижать налоговую нагрузку, увязав это с неуклонным пресечением ухода от налогов в «промышленных масштабах».

«Метод кнута и пряника, зачастую, эффективен, но при его применении важны пропорции. На чем сделать акцент в борьбе с «теневой» экономикой – на репрессиях или поощрениях? Выдающийся социолог Хантингтон в своем труде «Политический порядок в меняющихся обществах» писал, что «теневую» экономику можно считать полезной заменой верховенства закона там, где он развит слабо. Другими словами, выгоды от «теневой» экономической деятельности – стоимость, создаваемая в результате дополнительных продуктивных транзакций, которые она позволяет осуществить, могут превышать издержки. Такая ситуация наиболее вероятна тогда, когда законные возможности для занятия бизнесом сильно ограничиваются. Поэтому, с моей точки зрения, концептуально рецепт для борьбы с «теневой» экономикой такой – нужно не только повышать издержки нелегальной деятельности, но, в первую очередь, снижать издержки для деятельности легальной. Но вероятность наказания за ведение экономической деятельности в «тени» должна быть высокой, это тоже будет подталкивать экономических агентов к работе в рамках правового поля» - отмечает Данилишин.

И вроде бы все понятно, высокий чиновник говорит правильные вещи. Вопрос – один: когда это все начнет претворяться в жизнь?..

Ответ на этот вопрос волнует и «тень», и «свет» украинской экономики. И профессиональных зарубежных инвесторов, которые не спешат вкладывать деньги в страну, где перед выборами проводятся традиционные налоговые продразверстки бизнеса с целью обеспечения подачек пенсионерам и бюджетникам, где правила меняются чаще, чем времена года, и где коррумпированные чиновники избегают тюрьмы, прикрываясь одеялами и вахтерами.

Хотя, в стране, где проводить сделки через офшоры – ради оптимизации налоговых затрат – предпочитает даже президент, этот ответ вряд ли будет дан.

Нана Черная