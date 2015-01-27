Террористы ДНР все чаще получают деньги от незаконной продажи сигарет

- Средства для боевиков поступали от незаконной реализации контрафактной табачной продукции в контролируемых боевиками районах Донецкой и Луганской областей. Разветвленную сеть для поставки и продажи сигарет владельцы теневого бизнеса создали совместно с главой т.н. «министерства доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым по кличке «Ташкент» и двумя его подельниками – заявили в СБУ.

В СБУ установили, что только в декабре 2014 г. от реализации контрафактного табака ДНР получила около 3 млн. грн. наличными.

- Ни копейки из поступившей суммы боевики не израсходовали на нужды населения, часть которого находится на грани выживания. При этом они использовали деньги для финансирования бандитских формирований, оплаты наемников, организации диверсионной деятельности и запугивания мирных граждан - объяснили в Службе безопасности Украины.

Показательно, что это уже не первый случай использования ДНР нелегальных табачных денег. При этом террористы не ограничивается продажей незаконных сигарет лишь на контролируемой ими территории, но и пытаются переправить контрафакт в другие регионы Украины. Так, 22 ноября 2014 г. в Полтавской и Винницкой областях были задержаны два грузовых автомобиля. В них обнаружены поддельные сигареты известных международных брендов на общую сумму в 16,5 млн. гривен.

При этом Генеральная прокуратура Украины установила, что данные сигареты были произведены на табачной фабрике «Хамадей», которая находится в Донецке.

- В 2014 г. были созданы незаконные каналы сбыта контрафактных подакцизных товаров с табачной фабрики «Хамадей». В состав этой межрегиональной преступной группы входили граждане Украины с нескольких областей и отдельные сотрудники правоохранительных органов. По оперативным данным, часть средств от реализованной контрафактной продукции шла на финансирование террористической организации «ДНР» - заявили в Генпрокуратуре.