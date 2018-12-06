Ликвидацию двух банков решили продлить еще на год

В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продли сроки ликвидации банка "Контракт" и "Актив-Банка".

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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация банка "Контракт" продлевается на один год - до 10 декабря, "Актив-Банка" - также на один год, до 23 декабря 2019 года включительно.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.