Ликвидацию двух банков решили продлить еще на год
14:46, 06 декабря 2018Финансы
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В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.
Ликвидацию "Актив-Банка" продлили до 23 декабря 2019 года / фото nv.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продли сроки ликвидации банка "Контракт" и "Актив-Банка".
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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация банка "Контракт" продлевается на один год - до 10 декабря, "Актив-Банка" - также на один год, до 23 декабря 2019 года включительно.
Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.
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