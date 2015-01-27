В России в этом году может обанкротиться пятая часть банков

«С учетом экономических реалий и прогнозов наиболее вероятно, что при сохранении прежней политики ЦБ ключевая ставка будет расти и находиться в диапазоне от 17 до 37%, — говорит ведущий эксперт ЦМАКП Михаил Мамонов. — Получится что-то среднее между замораживанием и ростом, как обычно и бывает», - сообщают Ведомости.

При сохранении нынешней жесткой процентной политики (сценарий «статус-кво» с ростом ставки до 37%) более чем 280 банкам в 2015 г. и 230 в 2016 г. понадобится дополнительный капитал свыше 1,2 трлн и 1 трлн руб. — тогда они смогут закрыть дыры от роста проблемных долгов и не нарушить норматив достаточности капитала.

Часть средств могут внести собственники банков, исходя из среднегодовой нормы пополнения ими уставного капитала, получится 27% в год, отмечает Мамонов: «Остальное взять неоткуда, кроме как за счет государства».

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Без господдержки проблемы окажутся непосильными более чем для 200 банков в 2015 г. и 160 в 2016 г., им понадобится свыше 900 млрд и 500 млрд руб. соответственно, подсчитали эксперты ЦМАКП.

При замораживании ключевой ставки поддержка понадобится еще большему количеству банков и в еще больших размерах: более 1 трлн и 0,8 трлн руб. примерно для 250 и 230, оценивает ЦМАКП.

Объявленные меры господдержки в основном касаются крупнейших банков, отмечает Мамонов, «хотя около 25% средств из требуемой суммы, по нашим расчетам, понадобится 150 средним и мелким банкам за пределами топ-100». Системно значимого эффекта в рамках сектора и страны они не несут, признает он, но считает, что эти банки тоже нужно поддержать, «если они пострадали от общих системных проблем, а не из-за собственной политики».

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«Опубликованные ЦМАКП данные очень похожи на результаты нашего исследования, хотя подходы у нас разные», — говорит заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. «Интерфакс-ЦЭА» изучал зависимость частоты дефолтов разных групп российских банков от темпов роста ВВП — основного фактора кредитных рисков в секторе. Анализ данных за последние 15 лет выявил линейную зависимость: сокращение темпов роста ВВП на 1 п. п. в среднем влечет рост вероятности банкротств банков на 0,25 п. п. Но накопившиеся системные проблемы в банковском секторе могут скачкообразно увеличить частоту банкротств на 8-10 п. п., предупреждает эксперт.

«В 2015 г. при ожидаемом падении ВВП на 3-5% из-за нарастания кредитных рисков 150-200 банков могут лишиться лицензий, — говорит Буздалин. — Это следствие не только кризиса, но и сформировавшегося в начале 2000-х гг. устойчивого тренда на снижение темпов роста активов малых банков (за пределами топ-100). И сейчас мы пришли в ситуацию сокращения активов, которая может запустить эффект домино: у мелких банков давно падала эффективность — их существование стало бесперспективным, а тут еще и кризис».

На практике, по расчетам «Интерфакс-ЦЭА», это означает постепенный возврат банковской системы в 90-е гг., когда частота дефолтов составляла 15-16% в год. По оценке Буздалина, абсолютное большинство мелких банков будут убыточны, поэтому говорить о докапитализации за счет прибыли не приходится, а владельцы не будут вкладывать средства в бесперспективный бизнес.

«Это продлится несколько лет, и в результате число банков упадет примерно до 350-400», — говорит Буздалин, добавляя, что государство должно поддержать небольшие, но значимые для регионов банки.

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Удорожание пассивов, падение стоимости ценных бумаг и рост проблемных кредитов, по оценке руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, могут принести в этом году банковскому сектору чистый убыток около 2 трлн руб., а это минус 25% капитала. «1 трлн руб. потенциальных убытков крупных банков государство считайте закрыло (за счет докапитализации через ОФЗ - ред.), остался еще триллион на всю остальную систему, — рассуждает она. — В ситуации неопределенности и зарегулированности банковского сектора собственники некрупных банков могут предпочесть не докапитализировать их, а выйти из банковского бизнеса».

Проблемы могут быть и у отдельных крупных банков, рассуждает Буздалин. Однако государство поддержит банки, где много частных вкладов, ожидает аналитик Fitch Александр Данилов.

На топ-50 банков, которые могут претендовать на действующие механизмы докапитализации, приходится около 85% активов сектора, напоминает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров, так что уход с рынка 200 и более банков за пределами топ-50 не будет критическим.

С точки зрения академической аналитики оптимально 300-500 банков, а у нас — больше 800, потенциал для сокращения колоссальный, ничего страшного нет, говорит Орлова. «На топ-200 банков приходится около 95% банковского сектора на разных рынках, — напоминает она. — Уход остальных банков, обслуживающих 5% рынка, для экономики не катастрофичен. В основном это карманные банки, которые не выполняют главную банковскую функцию по кредитованию экономики». Данилов еще более категоричен: для российской банковской системы нужно гораздо меньше банков, чем сейчас, — 200 максимум. Он, впрочем, не считает мелкие банки обреченными, ведь у многих из них коэффициент капитализации выше, чем у крупных банков, так что главное — чтобы не было оттока депозитов.

Президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков считает перспективы не столь мрачными:«Ситуация не драматична, я считаю, что многие вполне (успешно - ред.) выйдут из нынешних проблем. Но консолидация будет проходить».

Представитель ЦБ отказался от комментариев, сославшись на неделю тишины перед заседанием совета директоров по ключевой ставке (назначено на 30 января), а вопросы господдержки некрупных банков переадресовал правительству. Неверно, что мы будем помогать только банкам из первой сотки, а остальным нет, уверяет федеральный чиновник: «Всем помогать не будем, на всех денег не хватит, но принцип отбора будет другой».

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению главы Сбербанка России Германа Грефа, банковский кризис в РФ будет масштабнейшим.