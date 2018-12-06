"Ощадбанк" уже насчитал России $180 миллионов штрафа по решению Международного арбитража

Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон.

Государственный "Ощадбанк" уже начислил Российской Федерации 180 млн долл. штрафных санкций по решению Международного арбитража в Париже о компенсации 1,3 миллиарда долларов убытков банка после аннексии Крыма.

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Об этом рассказал глава правления банка Андрей Пышный в интервью УНИАН.

"По состоянию на сейчас сумма начисленных процентов составляет около 180 миллионов долларов США. Каждый день к этой сумме добавляется около 100 тысяч долларов США", - сказал Пышный.

Он отметил, что Россия не признает вынесенного решения, однако есть нормы международного права, которые признает весь мир.

"Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления", - добавил Пышный.

По его словам, Россия не может обжаловать решение арбитража в порядке апелляции, а только путем подачи иска о его отмене, но основания для отмены подобных решений в законодательстве Франции очень ограничены.

"Мы будем искать имущество РФ или государственных компаний страны-агрессора в других государствах по всему миру, накладывать на них арест и реализовывать. Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между банком и Россией может быть принудительно исполнено в 154 юрисдикциях", - подчеркнул Пышный.

Как сообщал УНИАН, Международный арбитраж принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов в качестве компенсации убытков в результате аннексии Крыма.

Украина потеряла полуостров в марте 2014 года в результате не признанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым при поддержке Кремля.

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.