Нацбанк собрался установить единый курс на валютном рынке

Национальный банк работает над решением проблемы устранения множественности курсов на валютном рынке и возможным введением новых механизмов поиска равновесного курса, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на итоги еженедельного совещания НБУ с банкирами 26 января.

По информации НБУ, банкиры обсуждали с НБУ вопрос дальнейшего курсообразования на валютном рынке, в частности, возможные новые механизмы поиска равновесного курса для устранения множественности валютных курсов.

«Мы хотим, чтобы на рынке существовал единственный реальный и эффективный курс», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По информации участников рынка, они ожидают задекларированной НБУ отмены политики индикативных курсов на валютном рынке, что позволит торговать валютой по реальным курсам без ограничений и ликвидировать «серый» и «черный» рынок. Банкиры считают, что ежедневные целевые аукционы НБУ по поиску равновесного курса приобрели сугубо декларативный характер и приводят к дисбалансу между официальными курсами, межбанковским рынком и рынком торговли наличной валютой.

Читайте такжеЗакрытие небанковских обменников в Украине может укрепить "черный рынок" - экспертыКак сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2014 году подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, до нового исторического минимума по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно курс гривни к доллару на межбанковском рынке с учетом комиссионных платежей и на наличном валютном рынке с учетом пенсионного сбора достигает 21 грн/долл.

НБУ в конце 2014 года перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.

На совещании в НБУ 13 января банкиры договорились с регулятором сохранить действующие правила игры на валютном рынке до конца февраля, до ожидаемого оглашения итогов работающей в Киеве очередной миссии Международного валютного фонда.