НБУ не будет ограничивать продажу валюты импортерам

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«НБУ обращает внимание, что распространенная в СМИ информация о якобы запланированных ограничениях продажи валюты банкам только под контракты предприятий, осуществляющих критический импорт, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

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Одновременно сообщается, что регулятор работает над устранением множественности курсов на валютном рынке и возможным введением новых механизмов поиска равновесного курса.

По информации участников рынка, они ожидают задекларированной НБУ отмены политики индикативных курсов на валютном рынке, что позволит торговать валютой по реальным курсам без ограничений и ликвидировать «серый» и «черный» рынки.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2014 году подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, до нового исторического минимума по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно курс гривни к доллару на межбанковском рынке с учетом комиссионных платежей и на наличном валютном рынке с учетом пенсионного сбора достигает 21 грн/долл.

НБУ в конце 2014 года перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине могут запретить небанковские пункты обмена валют.