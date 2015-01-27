Фонд гарантирования начал ликвидацию «Экспобанка»

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, процедура ликвидации банка будет происходить до 26 января 2016 года включительно. Уполномоченным лицом на ликвидацию банка назначен Игорь Волощук.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 сентября 2014 года ввел временную администрацию в «Экспобанк».

Справка УНИАН. «Экспобанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте НБУ, у банка отсутствуют акционеры, владеющие более 10% акций.