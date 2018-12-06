Харьковский облсовет принял бездефицитный бюджет области на 2019 год

Общий объем доходов и расходов составит 13,417 млрд грн.

Харьковский областной совет сегодня, 6 декабря, утвердил бездефицитный областной бюджет на 2019 год с общим объемом доходов и расходов в размере 13,417 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

Объем доходов общего фонда областного бюджета составляет 12,383 млрд грн, специального фонда – 1,034 млрд грн.

Расходы на образование в бюджете области на следующий год предусмотрены в сумме 1,675 млрд грн; расходы на здравоохранение – 2,122 млрд грн; на социальную защиту и соцобеспечение планируются расходы в размере 498,115 млн грн.

Предполагается также ряд трансфертов из государственного бюджета, в частности, базовая дотация из государственного бюджета в сумме 34,29 млн грн, образовательная субвенция в сумме 458,716 млн грн, медицинская субвенция – 1,97 млрд грн.