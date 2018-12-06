Минсоцполитики хочет снять ограничения на максимальный размер пенсии для украинцев

По словам министра Ревы, снятие ограничений не коснется выплат для прокуроров, судей или госслужащих.

Министерство социальной политики Украины, наряду с предложенной ранее инициативой об изменении механизма начисления единого социального взноса (ЕСВ), сообщило о предложении снять ограничения на выплату максимального размера пенсии в ходе доработки соответствующего законопроекта.

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Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву, такая инициатива позволит справедливо увеличить размер пенсий для тех украинцев, чьи взносы в Пенсионный фонд увеличатся в результате снятия ограничений с базы начисления ЕСВ.

"Это действительно является адекватным ответом на снятие ограничения базы начисления ЕСВ. Если мы всю заработную плату делаем базой начисления для уплаты единого социального взноса, то, соответственно, и пенсия также должна быть начислена по всему взносу, без ограничений. И мы абсолютно готовы на такой шаг, потому что, по моему мнению, это абсолютно адекватное предложение: люди больше платят, значит люди имеют право больше получать - в этом и заключается принцип социальной справедливости", - цитирует пресс-служба Реву.

Вместе с тем, по словам министра, снятие ограничений на максимальный размер пенсии относится только к тем людям, которые получают пенсии согласно закону Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

"Это не будет касаться прокуроров, судей или госслужащих. Снятие ограничений на выплату пенсий, в случае принятия предложенных изменений, произойдет исключительно для участников пенсионной программы согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" после снятия ограничений на базу начисления ЕСВ", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления Единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тыс. грн с 55,8 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.

Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в Украине.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко призвал бизнес поддержать инициативу правительства об изменении механизма начисления единого социального взноса (ЕСВ), что, по его словам, позволит привлечь дополнительные средства в Пенсионный фонд.