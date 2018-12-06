Нацбанк укрепил официальную гривню: курсы валют на 7 декабря

Официальный курс НБУ на 7 декабря: 100 USD – 2787.9569 грн; 100 EUR – 3164.6099 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2787.9569 (6 декабря – 2797.5656)

100 EUR – 3164.6099 (6 декабря – 3176.3560)

В четверг, 6 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,90 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 8 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,78/31,79 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8815 грн/долл.