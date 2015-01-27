Fitch подтвердило рейтинги «Укрэксимбанка», «Ощадбанка» и банка «Пивденный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», а также банка «Пивденный» на уровне «CCC», говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

По информации агентства, установленный рейтинг отражает самостоятельную кредитоспособность банков, одновременно рейтинг «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» отражает мнение Fitch о достаточно высокой готовности украинских властей предоставить поддержку этим банкам. В то же время, агентство считает, что способность властей предоставить поддержку остается ограниченной, на что указывают суверенные рейтинги на уровне «CCC».

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Также сообщается, что рейтинги дефолта эмитента и устойчивости банков не будут автоматически понижены в случае понижения в будущем суверенных рейтингов/реструктуризации долга, поскольку уже учитывают очень высокие уровни кредитного риска. В то же время, рейтинг дефолта эмитента и рейтинги долга могут быть понижены в случае введения ограничений на перевод и конвертацию средств, что ограничило бы способность банков обслуживать свои обязательства.

Помимо этого, рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» могут быть понижены, если они не смогут аккумулировать достаточно иностранной валюты, чтобы провести предстоящие погашения долга. И, наоборот, в случае укрепления их валютной ликвидности существенно сократится краткосрочный риск дефолта, и это будет способствовать стабилизации рейтингов на текущих уровнях.

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Рейтинги банка «Пивденный» могут быть понижены в случае дальнейшего резкого снижения капитализации в результате продолжения падения курса гривни или ослабления качества активов. Пополнение капитала снизит риски для рейтингов банка.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Fitch Ratings подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-". В сентябре Fitch Ratings понизил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области вслед за аналогичным снижением рейтинга Украины.