Нацбанк сегодня продавал банкам доллары по 15,83 грн

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,8312 грн за 1 доллар», – говорится в сообщении.

Читайте такжеГривня на межбанке немного укрепилась к доллару и снизилась к евро

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 11,5 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,8271 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 26 января продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,8000 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл.