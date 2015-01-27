В Украине могут ликвидировать еще три неплатежеспособных банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендовал Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособные банки «Порто-Франко», «Аксиома» и «Демарк», сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, Фонд считает ликвидацию банков и возмещение вкладчикам средств за счет Фонда гарантирования вкладов наименее затратным способом выведения банка с рынка.

Также сообщается, что с 27 января будут приостановлены выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банков, при этом Фонд уточняет, что выплаты будут возобновлены не позднее чем через семь дней с момента принятия решения о ликвидации финучреждений.

Читайте такжеФонд гарантирования начал ликвидацию «Экспобанка»Справка УНИАН. Банк «Демарк» (г. Чернигов) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов согласно классификации Национального банка Украины.

Банк «Порто-Франко» (Одесса) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений.

Банк «Аксиома» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финучреждений.