Гройсман пообещал, что руководители госпредприятий не будут больше получать «космические» зарплаты

В новых контрактах правительство будет предлагать «абсолютно нормальные и умеренные» зарплаты.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что руководители государственных предприятий после окончания действующих контрактов больше не будут получать «космические» зарплаты.

Об этом премьер заявил во время Часа вопросов к правительству в Раде.

Читайте такжеОколо 40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты

«Контракты у всех высокооплачиваемых руководителей госкомпаний, которые завершаются, будут пересматриваться на новых условиях с нормальными заработными платами, а не «космическими». Я никакого контракта с «космическими» зарплатами не подпишу», - сказал Гройсман.

«Сейчас контракты завершаются, и после этого мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные зарплаты. «Космос» для них закончился», - добавил премьер.