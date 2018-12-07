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Гройсман пообещал, что руководители госпредприятий не будут больше получать «космические» зарплаты

11:14, 07 декабря 2018
Финансы
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Гройсман пообещал абсолютно нормальные и умеренные зарплаты руководителям госпредприятий / фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что руководители государственных предприятий после окончания действующих контрактов больше не будут получать «космические» зарплаты.

Об этом премьер заявил во время Часа вопросов к правительству в Раде.

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«Контракты у всех высокооплачиваемых руководителей госкомпаний, которые завершаются, будут пересматриваться на новых условиях с нормальными заработными платами, а не «космическими». Я никакого контракта с «космическими» зарплатами не подпишу», - сказал Гройсман.

«Сейчас контракты завершаются, и после этого мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные зарплаты. «Космос» для них закончился», - добавил премьер.

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Теги: #зарплата в Украине#Владимир Гройсман