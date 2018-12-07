Стоимость криптовалюты Bitcoin обновила годовой минимум

Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года. За последний месяц криптовалюта подешевела на 49%.

Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $3410, за последний месяц она подешевела на 49%.

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Большинство цифровых денег потеряло значительную часть стоимости, общая капитализация рынка опустилась до $106 млрд, хотя в январе 2018 г. этот показатель превышал $830 миллиардов, пишет РБК.

Курс токена XRP от компании Ripple снизился до $0,30, он остается на 20% выше, чем годовой минимум в $0,25, который был установлен 12 сентября 2018 года. В то же время несколько часов назад стоимость Ethereum опускалась до 19-месячного минимума в $83, после чего выросла, и на данный момент она составляет $87.

Ранее аналитик Майк Макглоун спрогнозировал падение курса Bitcoin до $1500. По мнению главы японской финтех-компании Quoine Майка Каямори стоимость первой криптовалюты будет падать до конца 2018 г., но в следующем году она поднимется выше исторического максимума в $20 000.