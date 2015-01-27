В 2014 году ПриватБанк стал крупнейшим донором Фонда гарантирования вкладов

Как сообщила пресс-служба банка, за последние три года объем отчислений банка в Фонд выросли втрое - с 301,29 млн грн в 2011 грн до 938,47 млн грн по итогам 2014 года.

“С момента основания Фонда гарантирования вкладов мы перечисляем в него самые крупные взносы, фактически выступая гарантом надежности сбережений для клиентов всех украинских банков” - отмечает председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Размер взноса каждого банка определяется объемом вкладов населения, а в нынешнем году ПриватБанк остается лидером доверия вкладчиков”.

ПриватБанк завершил 2014 год с чистой прибылью в размере 749 млн грн, причем работа банка была прибыльной в течение всех четырех кварталов минувшего года. Активы ПриватБанка по итогам 2014 года составили 204,6 млрд грн, кредитный портфель за минувший год вырос на 13,2% до 161,3 млрд грн. Объем размещенных на счетах в банке средств клиентов с начала 2014 года увеличился на 6% до 141,3 млрд грн.

Сегодня банк обслуживает 14,6 миллиона индивидуальных клиентов, 334 тысячи корпоративных клиентов. В региональной сети банка работает 4 994 отделений, 7 537 банкоматов, 12 165 терминалов самообслуживания.