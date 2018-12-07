Не превысит психологическую отметку: аналитик спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине зимой

Аналитик предположил, что в ближайшие 2-3 дня доллар может опуститься ниже 28 грн/$.

Курс доллара в Украине вырастет до новогодних праздников, однако к концу зимы он не превысит психологическую отметку в 30 грн/$.

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Прогноз относительно колебаний американской валюты озвучил финансовый аналитик Виталий Шапран, передает «Обозреватель».

В частности, аналитик предположил, что в ближайшие 2-3 дня доллар может опуститься ниже 28 грн/$: "Украинцы увидят это сегодня-завтра-послезавтра. Мы видим, что межбанк второй день торгуется ниже 28 грн/$".

"Но традиционно в конце года государственный сектор вливает ликвидность в рынок. Это объективный фактор, потому что нужно выполнять государственный бюджет. Обычно, все расходы, которые накопились, которые ранее не финансировались, дофинансируются в декабре. И уже два года подряд мы видим как гривневая ликвидность из государственного сектора перетекает в частную, а оттуда - на валютный рынок", - пояснил Шапран.

"Поэтому я думаю, что диапазон 28-29 грн/$ на наличном рынке будет достаточно комфортным для граждан, и я не думаю, что этот диапазон будет нарушен каким-то образом", - заявил он.

При этом эксперт отметил, что январь и февраль для экономики Украины - "традиционно плохие месяцы".

"У нас завершается экспорт зерновых. Когда аграриям нечего экспортировать, мы, обычно, зависимы от экспорта металлургов. Мы видим, что было затруднение судоходства в Азовском море, которое влияет на наш экспортный металлургический потенциал. Если не будет никаких других эксцессов с металлургами, то коридор может до 29,5 грн/$ прийти в феврале. Я настроен, что девальвация будет, но она будет происходить медленно и планомерно", - добавил Шапран.