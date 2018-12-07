Товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 20% - вице-премьер

По итогам 2017 года товарооборот между странами составил почти 1,1 миллиарда долларов.

Товарооборот между Украиной и Литвой в текущем году вырос на 20%.

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Об этом во время открытия четвертого Украинско-литовского экономического форума заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Рост в этом году составляет 20%. Самое главное, что приоритетность и номенклатура сотрудничества расширяется", - отметил Кубив.

Кроме того, первый вице-премьер-министр добавил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 40% и составил почти 1,1 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Литвой в 2017 году вырос до 1,054 миллиарда долларов и страны планируют усилить свои логистические возможности.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.