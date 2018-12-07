Гройсман: все проверки бизнеса в 2019 году будут проводиться согласно планам

Планы проверок предприятий контролирующими органами должны быть обнародованы на сайтах соответствующих структур.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что все проверки бизнеса в следующем году будут проводиться согласно планам контролирующих органов, которые обнародованы на сайтах соответствующих структур.

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«Мы в этом году изменили систему надзора, сейчас она будет рискоориентированной, поэтому такие контрольные проверки будут происходить по предварительному плану, который является абсолютно публичным», - сказал Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Ни в коем случае это не карательная система, и с 1 января будут допускаться к проверкам предприятия по конкретным рисковым признакам, а не по формальным признакам, когда можно давить на бизнес", - сообщил премьер, добавив, что правительство будет защищать бизнес.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная фискальная служба Украины (ГФС) сообщила о планах сократить количество проверок бизнеса минимум на 10%.

В соответствии с нормами Налогового кодекса, с 2018 года годовые планы-графики документальных плановых проверок публикуются на сайте ГФС.