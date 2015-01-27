Официальный курс гривни упал до нового исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня, 27 января, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,8996 грн/долл., что на 2 копейки ниже предыдущего минимального значения на уровне 15,8764 грн/долл. 19 января, сообщается на сайте регулятора.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 13:00 составлял 15,9005 грн/долл., курс по итогам сегодняшнего индикативного аукциона НБУ для определения равновесного курса - 15,8312 грн/долл.

Читайте такжеНацбанк собрался установить единый курс на валютном рынкеКак сообщал УНИАН, в 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.