Порошенко подписал закон о госбюджете на 2019 год

15:14, 07 декабря 2018
Финансы
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Петр Порошенко / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Второго украинского женского конгресса.

"Ну, я сейчас там подписал бюджет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2019
Теги: #госбюджет Украины#госбюджет-2019