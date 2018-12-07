Порошенко подписал закон о госбюджете на 2019 год
15:14, 07 декабря 2018Финансы
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23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на следующий год.
Петр Порошенко / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Второго украинского женского конгресса.
"Ну, я сейчас там подписал бюджет", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.
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Новость в сюжете: Госбюджет-2019