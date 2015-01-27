ВВП Великобритании показал максимальный рост за семь лет

ВВП Великобритании продемонстрировал по итогам 2014 года максимальный рост с докризисного 2007 года - 2,6%, сообщает национальное статистическое бюро страны (ONS), передает Прайм.

ВВП Великобритании в четвертом квартале, по первой оценке, вырос в годовом выражении на 2,7%, а в квартальном - на 0,5%. При этом показатели не оправдали прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП в годовом выражении на 2,8% и на 0,6% к третьему кварталу.

Аналитики связывают такую динамику с замедлением активности в секторе строительства и снижением цен на нефть, которое повлияло на добычу нефти и газа в Северном море.

"Несмотря на то, что темпы роста экономики в Великобритании замедлялись в течение последних двух кварталов, еще слишком рано говорить, о том, что страна переживает всеобъемлющий спад", - приводит агентство MarketWatch слова главного экономиста ONS Джо Грайса (Joe Grice).

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Промышленное производство в Великобритании за квартал увеличилось на 0,7%, тогда как в третьем квартале рост составил 0,2%. Рост строительного сектора за квартал оказался на уровне 1,8%, против 1,6% в третьем квартале.

Квартальный рост сферы услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, за октябрь-декабрь составил 1,3%.