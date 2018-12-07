Закон о госбюджете Украины на 2019 год вступит в силу 1 января

Полный текст документа на сайте Минфина пока не обнародован.

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко Закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" вступит в силу 1 января 2019 года.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы предельный объем дефицита госбюджета снизится до 2,28% ВВП с 2,4% ВВП в 2018 году.

Доходы сводного бюджета на 2019 год установлены в сумме 1,307 триллиона гривень, расходы сводного бюджета и предоставление кредитов - 1,406 триллиона гривень.

Отмечается, что с 1 января минимальная заработная плата будет повышена до 4173 гривень, а размер прожиточного минимума в 2019 году вырастет на 9,4% по сравнению с 2018 годом.

В следующем году предусмотрено 167,5 миллиарда гривень на выплаты пенсий, а расходы для обеспечения детей-сирот и детей с инвалидностью, а также для учреждений с условиями, приближенным к семейным, вырастут на 200 миллионов гривень - до 717,7 миллиона гривень.

На безопасность и оборону предусмотрено на 33,3 миллиарда гривень, чем в текущем году, или 212 миллиардов гривень, что составляет 5,4% ВВП.

На образование предусмотрено 247,2 миллиарда гривень по сводному бюджету, включая общий и специальный фонд.

Объем образовательной субвенции составит 69,6 миллиарда гривень, и она будет направлена исключительно на оплату труда с начислениями для педагогических работников общеобразовательных учебных заведений, а также профессионально-технических и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации в части предоставления полного общего среднего образования.

На здравоохранение предусмотрено 131,7 миллиарда гривень, что на 13,1% больше, чем соответствующие показатели текущего года. Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения.

На реализацию программы медицинских гарантий для первичной медицинской помощи заложено 15,2 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень больше, чем в текущем году.

На развитие системы экстренной медицинской помощи выделено 1 миллиард гривень.

В специальном фонде предусмотрены средства для Государственного дорожного фонда в сумме 50,4 миллиарда гривень из общего объема финансового ресурса на развитие дорог в 55,6 миллиарда гривень, что в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы в 2018 году.

Полный текст документа на сайте Минфина пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в шесть утра 23 ноября приняла госбюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению.

За принятие соответствующего законопроекта №9000 с учетом предложений Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов и в целом - 240 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.