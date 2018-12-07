НБУ разработал порядок введения антикризисных мер на рынке

Также разработаны акты о временном валютном регулировании с даты введения в действие Закона "О валюте и валютных операциях".

Национальный банк разработал проект акта о критериях и порядке введения антикризисных мер, а также актов о временном валютном регулировании – с даты введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года и до полного перехода к свободе проведения валютных операций.

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Как сообщается на сайте НБУ, разработанные документы предполагают отмену контроля за сроками расчетов по внешнеэкономическим контрактам на суммы операций до 150 тысяч гривень, отмену контроля за сроками расчетов для экспорта всех видов услуг и работ и отмену дублирующих отчетов банков о нарушении сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям в Государственную фискальную службу.

Для стабилизации денежно-кредитного рынка регулятор может обязать банки, привлекающие иностранную валюту, резервировать средства, а также предоставлять информацию о кредитных договорах между резидентами и нерезидентами-кредиторами.

Кроме того, Нацбанк сможет устанавливать обязательную продажу части поступлений в валюте и предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, вводить лимиты на осуществление отдельных валютных операций и устанавливать особенности осуществления операций, связанных с движением капитала.

Отмечается, что такие меры будут применяться в случае значительного снижения курса гривни, международных резервов или объема вкладов в банковской системе, эскалации общественно-политической ситуации или возникновения других существенных рисков для макроэкономической и финансовой стабильности.

При отсутствии кризисных явлений Нацбанк продолжит либерализацию валютного рынка. Конечная цель процесса - снятие всех валютных ограничений и обеспечение свободного движения капитала в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Нацбанк принимает комментарии и замечания к проектам до 13 декабря 2018 года включительно, а также обещает обнародовать в ближайшее время для обсуждения последний проект нормативно-правового акта по новой системе валютного регулирования.

После публичного обсуждения регулятор обещает утвердить и обнародовать все семь нормативно-правовых актов до 7 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 7 ноября обнародовал для общественного обсуждения три проекта о новом валютном регулировании, определяющих структуру валютного рынка и правила торговли валютой, а также порядок расчетов, операций по покупке и переводов валюты на территории Украины и за границу, трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, ценных бумаг.

Принятый Верховной Радой Закон Украины "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 июля и вводится в действие через семь месяцев переходного периода с этой даты.

Введение закона в действие предполагает ряд шагов по смягчению валютного регулирования, включая расширение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней, отмену валютного контроля для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тысяч гривень и индивидуальных валютных лицензий.

Также будут отменены санкции в форме запрета на ведение внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов и будет разрешена online-покупка валюты физическим лицам.