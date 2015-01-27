В Евросоюзе обсудили выделение Украине 1,8 млрд евро кредитов

Министры финансов ЕС обсудили обеспечение предоставления Украине макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро, передает корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Соответствующее обсуждение состоялось во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов, сообщил после завершения заседания министр финансов председательствующей в ЕС Латвии Янис Реирс.

"Мы обсудили то, что важно для Совета и Комиссии, а это - обеспечение выполнения финансовой помощи Украине. Геополитический развитие событий говорит о том, что ЕС должен быть способным оказать помощь, так как речь идет не только о гражданах Украины, но и о безопасности всех европейских граждан ", - сказал он.

Источник в Совете ЕС объяснил корреспонденту УНИАН, что обсуждение было неформальным, и никакого решения по этому поводу принято не было.

Как сообщал УНИАН, Минфин ожидает 1,8 млрд евро от Евросоюза в 2015 - начале 2016 года.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 января заявил, что ЕК выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро.

По его словам, этим Евросоюз демонстрирует, что европейская солидарность с Украиной – «не просто мертвое письмо, а факт, который отображает реальность каждого дня». Это уже третья программа макрофинансовой помощи для Украины с 2010 года.