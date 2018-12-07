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После выходных в Украине подешевеет валюта: свежие курсы

18:41, 07 декабря 2018
Финансы
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Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару и евро / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2782,4246 (7 декабря – 2787,9569)

100 EUR – 3163,8950 (7 декабря – 3164,6099)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 гривни/доллар.

Текущие котировки на 10 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,61/31,65 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8261 гривни/доллар.

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Теги: #официальный курс#официальная гривня