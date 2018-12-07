Гройсман предлагает уравнять зарплаты женщин и мужчин в Украине

Премьер считает дикостью разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами.

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает на уровне центральной власти обсудить и решить проблему неравенства оплаты труда женщин и мужчин в Украине.

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Об этом он сказал в своем выступлении на Украинском женском конгрессе, передает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, премьер отметил, что женщины составляют пятую часть в действующем правительстве Украины, причем они демонстрируют точность, ответственность и высокое качество в своей работе.

"И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования – мы консолидируем большинство для принятия решений", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9% - до 9218 гривень. По сравнению с сентябрем текущего года, средняя зарплата увеличилась на 1,9%.

Реальная заработная плата в октябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года увеличилась на 14,2%.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривни с 3200 гривень.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.