Баланс недели: в ожидании транша МВФ, «диверсия» облгазов Фирташа и билетный хаос в «Укрзализныце»

Кабмин на заседании в среду одобрил проекты меморандума об экономической и финансовой политике, а также писем о намерениях правительства и Национального банка главному кредитору страны – Международному валютному фонду. Таким образом, наша страна стала еще ближе к получению спасительного транша. Тем более, что Украина основные требования МВФ выполнила - госбюджет на 2019 год принят и президент его подписал, также повышены цены на газ для населения. Теперь правительство ожидает заседания Совета директоров Фонда, которое должно состояться в ближайшее время и на котором будет обсуждаться решение об открытии новой 14-месячной программы поддержки Украины.

Излучает оптимизм по поводу прогресса в деле получения транша и глава Национального банка Яков Смолий. В интервью Reuters он сказал, что новый транш макрофинансовой помощи от МВФ Украина получит уже совсем скоро – в течение 10 дней, до католического Рождества, то есть, до 15 декабря.

И хотя размер транша пока не разглашается, Смолий отметил, что сумма позволит НБУ увеличить валютные резервы на 1,4 млрд долл. – до 19,2 млрд долл. Общий же объем программы на 14 месяцев утвержден в размере 3,9 млрд долл.

В бюджет внесли изменения

В истории принятия финансовой сметы страны на 2019 год поставлена точка. На уходящей неделе спикер парламента Андрей Парубий подписал ранее принятый Верховной Радой госбюджет, а вскоре свою подпись на документе поставил и президент Петр Порошенко.

Кроме того, на уходящей неделе Верховная Рада приняла еще одно важное для населения решение – повысила расходы на выплату пенсий на 10,778 млрд гривен, на выплату доплат за работу в зоне отчуждения – на 227,4 млн гривен, на продолжение модернизации антарктической станции «Академик Вернадский» - на 27,6 млн гривен.

Между тем, для повышения расходов на выплату пенсий было урезано финансирование ряда программ. В частности, выплата социальной помощи сокращена на 7,2 млрд гривен в связи с экономией по этой статье, а также сокращены расходы на реформу госуправления на 1,208 млн гривен. Еще на 2 млрд гривен сокращена государственная поддержка аграрного сектора.

Также на уходящей неделе Верховная Рада со второй попытки внесла уточнения в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. По словам главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нины Южаниной, при принятии законопроекта и после его обработки на подпись главе парламента было обнаружено несколько ошибок, поступил и ряд замечаний юридического управления.

«При внесении поправок отменили трансфертное ценообразование вообще, частично учтенный текст нужно отменить», – добавила глава комитета.

Южанина призвала внести уточнение, которым был бы продлен сниженный НДС на лекарства в 7%. Также была внесена поправка в пункт об изменении уплаты акцизного налога на производство вина, согласно которой новая норма уплаты этого сбора будет введена в действие с 1 марта 2019 года.

Фейковые платежки от Фирташа

В центре внимания на уходящей неделе оказалась и «Региональная газовая компания» Фирташа, которая начала рассылать организациям и населению завышенные платежки за газ и указывать штрафы за использование якобы непроверенных счетчиков в течение трех лет.

После многочисленных жалоб потребителей в местные органы власти, «Нафтогаз» заявил, что облгазы Фирташа намеренно дезинформируют потребителей, да еще перекладывают ответственность на НАК.

«Такие действия со стороны облгазов и газсбытов активизировались в течение последних нескольких недель. Это может указывать на реализацию скоординированного плана, целью которого является создание искусственных неудобств для потребителей, дискредитация реформы украинского рынка газа и защита незаконной монополии газсбытов», - говорится в заявлении «Нафтогаза».

В компании сообщили, что по их информации, руководство облгазов и газсбытов проводит встречи с представителями местных общин, в ходе которых пытается переложить ответственность за свои решения на «Нафтогаз».

В связи с этим «Нафтогаз» подчеркнул, что никаким образом не причастен к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие затраты уже компенсируются структурам газсбытов – облгазам через механизм производственно-технологических затрат.

Также в «Нафтогазе» отметили, что доначисления могут привести к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создавая виртуальные долги, которые в будущем могут мешать потребителям перейти к другим поставщикам газа.

За этим серьезным обвинением последовало и другое. «Укртрансгаз» чуть ли не обвинил «Региональную газовую компанию» Фирташа в попытке масштабной провокации для срыва поставок газа потребителям в разгар отопительного сезона.

«3 декабря аффилированные с группой РГК компании («РГК Трейдинг» и областные газсбыты) синхронно подали в Информационную платформу «Укртрансгаза» фиктивные заявки на поставку газа около 100 потребителям по всей Украине. При этом указанные потребители уже имели заведенную номинацию на декабрь от своих действующих поставщиков, с которыми у них были заключены договоры», - заявили в «Укртрансгазе».

Такие действия, согласно сообщению компании, были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Кировоградской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что в случае подачи номинаций от нескольких компаний на одного потребителя, согласно Кодексу ГТС, «Укртрансгазу» необходимо дополнительно получить письма подтверждения от такого потребителя, что увеличивает продолжительность обработки номинаций. Также в компании заявили, что следующим шагом РГК стало отключение потребителей газа под предлогом отсутствия номинаций.

С учетом попытки масштабной дестабилизации рынка природного газа, «Укртрансгаз» обратился в НКРЭКУ, Антимонопольный комитет, правоохранительные органы и СБУ с просьбой предпринять все необходимые действия для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей этой преступной сделки. «Ведь подобные незаконные действия в разгар отопительного периода и особенно на территории областей, где введено военное положение, могут вызвать катастрофические последствия для страны», - подчеркнули в компании.

Отреагировал на эту проблему и премьер-министр Владимир Гройсман. «Я подготовил поручение и обращусь к министру энергетики (Игорю Насалику - УНИАН), в Национальную комиссию (НКРЭКУ - УНИАН), которая является независимой, но имеет полномочия для контроля и проверки. Им (облгазам - УНИАН) нужно вжарить по первое число. Эти монополисты просто уже сели всем на шею и свесили ноги. Они должны за это платить огромные штрафы, если они издеваются над людьми», - заявил в парламенте премьер-министр.

Гройсман также призвал население платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 гривни за кубометр, поскольку все остальное «является жульничеством со стороны газопоставляющих компаний». По его словам, на следующей неделе во время заседания правительства будет создана специальная комиссия для глобальной проверки облгазов.

Вишенкой на торте годами длящегося конфликта между населением и облгазами стало решение Верховного Суда о том, что обязанность установки газовых счетчиков лежит на областных газораспределительных компаниях.

«Именно на субъект хозяйствования - газораспределительную организацию возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только она должна принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ, и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно», – таков вердикт Верховного Суда.

Верховный Суд поставил точку в многолетнем споре населения и облагазов, признав, что потребители не обязаны самостоятельно оплачивать приобретение и установку газовых счетчиков, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф облгазов.

Билетный хаос и поломки «шатлов» в аэропорт «Борисполь»

Настоящий шок испытали на уходящей недели тысячи клиентов «Укрзализныци». При покупке железнодорожных билетов через интернет деньги снимались, но вот билеты не были предоставлены.

«В связи с увеличением в 6 раз нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua, специалистами «Укрзализныци» принимаются меры для обеспечения корректной работы сервиса. В частности, для обеспечения проведения клиентских платежей. Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, необходимое для обеспечения осуществления операций клиентских платежей», - позже объяснила пресс-служба компании.

Но восстановить работу онлайн-систем «Укрзализныце» удалось лишь на следующий день и, по заверению пресс-службы компании, все пострадавшие клиенты смогли получить билеты, либо им были возвращены деньги.

К концу уходящей недели в «Укрзализныце» заявили: онлайн-система продажи билетов на поезда, даже в условиях повышенного спроса пассажиров, работает в нормальном режиме.

«Системы продажи билетов «Укрзализныци» работают в нормальном режиме. Как свидетельствует статистика, 6 декабря пассажиры приобрели 281 тысячу билетов, против 347 тысяч - показателя 5 декабря», - сказано в сообщении компании.

Для удовлетворения повышенного спроса, в связи со сбоем в работе онлайн-систем, график работы железнодорожных касс на столичном вокзале пришлось продлевать до полуночи.

Сбой работы систем стал не единственным промахом «Укрзализныци» на уходящей неделе. Уже второй раз с момента запуска, в пути заглох экспресс-поезд Kyiv Boryspil Express в аэропорт «Борисполь». При чем комментировать происшествие пресс-служба компании отказалась. О том, что поезд сломался возле станции «Метро Дарница» удалось узнать из поста в Facebook одного из пассажиров.

«Поезд Киев – аэропорт «Борисполь» отправлением в 15 часов заглох возле Дарницы. Люди опаздывают в аэропорт», - написал пассажир экспресса Михаил Макаренко.

Двигатель поезда все же смогли починить, но двинуться с места он так и не смог – на помощь пришел вспомогательный тепловоз. По сообщениям возмущенных пассажиров, задержка в дороге составила около получаса, за которые они запросто могли опоздать на авиарейс.

Возникает вполне логичный вопрос - как «Укрзализныця» намерена восстанавливать доверие к новому маршруту, в открытии которого принимали участие первые лица государства? Хотя, возможно, все проблемы из-за того, что во время первого рейса и министр инфраструктуры Владимир Омелян, и глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов проехали «зайцем». Говорят, это - плохая примета…

Елизавета Доронцева