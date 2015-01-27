Официальный курс рубля обновил минимум после снижения рейтинга России

Официальный курс доллара повышен до 67,8153 руб., евро - до 76,2922 руб.

Официальный курс доллара Банка России на 28 января 2014 года составил 67,8153 рубля, что на 2,22 рубля обошло значение предыдущего дня. Центробанк впервые оценил доллар так высоко, согласно данным учреждения, пишет «Новое время». Прежний абсолютный максимум доллар в России достиг 18 декабря 2014 года, когда официальный курс доллара составил 67,7851 рубля. Официальный курс евро вырос на 2,73 рубля, 28 января он составит 76,2922 рубля. Читайте такжеВ России в этом году может обанкротиться пятая часть банков Аналитики поясняют новое падение рубля озвученным накануне решением международного рейтингового агентства Standard & Poor's уменьшить рейтинг России до спекулятивного ("мусорного") уровня с негативным прогнозом.

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