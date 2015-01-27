Российский ВЭБ подтвердил задержание своего сотрудника в США по подозрению в шпионаже

«Евгений Буряков — сотрудник ВЭБа, работает заместителем представителя банка в США. Информацией о деталях произошедшего в банке не располагают», — сообщили Ведомости со ссылкой на пресс-службу ВЭБа.

Прокуратура Южного федерального округа Нью-Йорка сообщила в понедельник об аресте гражданина России, сотрудника нью-йоркского представительства одного из российских банков Евгения Бурякова по двум обвинениям: в незаконной работе на правительство России на территории США и в сговоре с этой целью.

Читайте такжеВ МИД РФ заявляют, что США с помощью санкций хотят создать условия для смены власти в России

Сам Буряков на первом судебном заседании в понедельник заявил, что будет настаивать на своей невиновности.

Власти США обвинили также обладавших дипиммунитетом граждан России Игоря Спорышева и Виктора Подобного в том, что они вместе с Буряковым были сотрудниками Службы внешней разведки России. Позднее ФБР уточнило, что Игорь Спорышев работал в российском торгпредстве, а Игорь Подобный — в представительстве России при ООН, в настоящее время они находятся за пределами США.