Украина потеряла 7 позиций в рейтинге экономических свобод

Украина остается в числе стран с «репрессированной экономикой», считают исследователи из американского исследовательского центра The Heritage Foundation и газеты The Wall Street Journal.

В новом ежегодном рейтинге стран по уровню экономической свободы - Индекс экономической свободы 2015 года Украина занимает 162 место из 178 стран, в прошлом году она занимала 155 место.

Украина набрала 46,9 балла, на 2,4 меньше, чем в прошлом году. Исследователи отмечают, что Украина ухудшила свои позиции по восьми из 10 показателей, наихудшая ситуация с гарантиями прав собственности, инвестициями, управлениями государственными расходами, передает «Радио Свобода».

Украина находится на последнем месте из 43 стран Европы, и ее общий балл ниже, чем в целом в мире.

Кроме Украины, в список стран с «репрессивной экономикой» входят еще 25 стран. Рядом с Украиной в рейтинге - Бирма и Боливия.

В группу «свободных экономик» в этот раз вошли пять стран, которые набрали более 80 баллов: Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария.

Больше всего стран находится в середине Индекса, среди «умеренно свободных» и среди «преимущественно свободных».

На 143 месте в списке «преимущественно несвободных» стран находится Россия.

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Уровень свободы экономик стран мира (в этот раз их в Индексе 178, еще восемь остаются без оценки ) рассчитывается по средним арифметическим из 10 показателей, среди которых: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Таким образом, теоретически, в «абсолютно свободной экономики» в итоге может получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно - ноль.

Все страны мира в этом индексе разделены на 5 условных групп - «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно свободные», «преимущественно несвободные», «несвободные». Полный рейтинг дает общую картину экономических свобод среди стран мира.